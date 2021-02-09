Наличные курсы доллара и евро снизились

Во вторник, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 8,2 коп и составляет 27,545 грн. Курс продажи упал на 10,2 коп – до 27,8045 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,64 грн. Для продажи минимальный курс – 27,71 грн, максимальный – 27,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,05 коп и составляет 33,08 грн. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 33,531 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,26 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,398 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,827 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,97 грн.

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Анна Ишутина

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