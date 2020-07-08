Наличные курсы доллара и евро снова снизились

Наличный курс продажи для доллара упал на 7 копеек, для евро – на 12

В среду, 8 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,5 коп и составляет 26,7670 грн. Курс продажи упал на 6,63 коп – до 27,0970 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,68 коп и составляет 29,9365 грн. Средний курс продажи упал на 12,0 коп и составляет 30,56 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,6 грн, максимальный - 30,22 грн. Для продажи минимальный курс – 30,4 грн, максимальный - 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 3,351 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,836 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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