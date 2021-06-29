Наличные курсы доллара и евро упали

Во вторник, 29 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 23,95 коп и составляет 27,0815 грн. Курс продажи упал на 24,85 коп – до 27,3405 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,18 грн. Для продажи минимальный курс – 27,2 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,65 коп и составляет 32,186 грн. Средний курс продажи упал на 37,1 коп и составляет 32,657 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,05 грн, максимальный – 32,37 грн. Для продажи минимальный курс – 32,39 грн, максимальный – 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,341 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет – 3,836 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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