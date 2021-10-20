Наличные курсы доллара и евро в банках снизились

В среду, 20 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,25 коп. и составляет 26,1775 грн. Курс продажи упал на 4,25 коп. – до 26,399 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26 грн, максимальный – 26,23 грн. Для продажи минимальный курс – 26,28 грн, максимальный – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,75 коп. и составляет 30,329 грн. Средний курс продажи упал на 3,6 коп. и составляет 30,706 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,15 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,5 грн, максимальный – 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп. и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп. до 3,77 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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