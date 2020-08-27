Наличные курсы доллара и евро в банках выросли

В четверг, 27 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,65 коп и составляет 27,2975 грн. Курс продажи вырос на 5,6 коп – до 27,606 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 27,4 грн. Для продажи минимальный курс – 27,53 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,45 коп и составляет 32,0195 грн. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп и составляет 32,5895 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный - 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,45 грн, максимальный - 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,769 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,58 рн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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