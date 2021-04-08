Наличные курсы доллара и евро выросли

В четверг, 8 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,35 коп и составляет 27,797 грн. Курс продажи вырос на 12,5 коп – до 28,049 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,99 грн, максимальный – 28,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,25 коп и составляет 32,8655 грн. Средний курс продажи вырос на 19,95 коп и составляет 33,306 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,55 грн, максимальный – 33,06 грн. Для продажи минимальный курс – 33,2 грн, максимальный – 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,37 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,76 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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