Наличные курсы доллара и евро выросли

В понедельник, 25 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,05 коп и составляет 26,6045 грн. Курс продажи вырос на 1,05 коп – до 26,835 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный – 26,66 грн. Для продажи минимальный курс – 26,79 грн, максимальный – 27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,15 коп и составляет 31,065 грн. Средний курс продажи вырос на 9 коп и составляет 31,4615 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,85 грн, максимальный – 31,23 грн. Для продажи минимальный курс – 31,3 грн, максимальный – 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,28 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет – 3,724 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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