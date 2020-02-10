Курс валют. Наличный доллар подрос

В понедельник, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,67 коп и составляет 24,3770 грн. Курс продажи упал на 0,20 коп – до 24,6683 грн. Максимальный курс покупки составил 24,46 рн, минимальный курс продажи – 24,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,93 коп и составляет 26,6263 грн. Средний курс продажи упал на 5,30 коп до 27,0983. Продать евро дороже можно за 26,8 грн, купить дешевле – за 26,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,468 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 0,5 коп и составляет 3,925 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,84 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,84 грн.