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Наличные курсы покупки валюты в банках растут

Наличные курсы покупки валюты в банках растут
22.01.2020, 12:18

А наличные курсы продажи - падают

В среду, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,17 коп и составляет 24,1197 грн. Курс продажи упал на 0,27 коп – до 24,4040 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,26 грн, минимальный курс продажи – 24,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,97 коп и составляет 26,6103 грн. Средний курс продажи упал на 1,03 коп до 27,0877. Продать евро дороже можно за 26,82 грн, купить дешевле – за 26,94 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,485 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 3,960 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,88 грн.

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