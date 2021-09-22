Наличные курсы продажи доллара и евро снизились

В среду, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,25 коп. и составляет 26,607 грн. Курс продажи упал на 0,55 коп. – до 26,815 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный – 26,66 грн. Для продажи минимальный курс – 26,73 грн, максимальный – 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,8 коп. и составляет 31,0905 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп. и составляет 31,464 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,95 грн, максимальный – 31,2 грн. Для продажи минимальный курс – 31,32 грн, максимальный – 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи также остался прежним – 3,738 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина

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