Наличные курсы продажи доллара и евро внезапно выросли

В четверг, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,20 коп и составляет 22,9493 грн. Курс продажи вырос 2,60 коп – до 23,3320 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,2 грн, минимальный курс продажи – 23,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,47 коп и составляет 25,3407 грн. Средний курс продажи вырос на 2,10 коп до 25,8953. Продать евро дороже можно за 25,7 грн, купить дешевле – за 25,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,7 коп и составляет 3,797 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,69 грн.