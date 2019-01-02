Наличные курсы валют

В среду, 2 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 4,71 коп до 27,5382 грн. Курс продажи вырос на 8,30 коп – до 28,1353 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи – 27,9 рн.

Средний курс покупки евро упал на 10,15 коп и составляет 31,2488 грн, средний курс продажи вырос на 15,87 коп до 32,3294. Продать евро дороже можно за 31,6 грн, купить дешевле – за 31,8 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 3,556 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,127 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,02 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 17 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)