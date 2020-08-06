Наличные курсы валют: доллар дешевеет, евро дорожает

В четверг, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,75 коп и составляет 27,491 грн. Курс продажи упал на 7,40 коп – до 27,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,3 грн, максимальный - 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,5 коп и составляет 32,2705 грн. Средний курс продажи вырос на 11,75 коп и составляет 32,9875 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный - 32,65 грн. Для продажи минимальный курс – 32,6 грн, максимальный - 33,22 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,391 грн. Средний курс продажи вырос на 1 коп и составляет 3,869 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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