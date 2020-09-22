Наличные курсы валют: доллар дорожает, евро дешевеет

Во вторник, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,1 коп и составляет 28,091 грн. Курс продажи вырос на 3,95 коп - до 28,3365 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил - 27,95 грн, максимальный - 28,16 грн. Для продажи минимальный курс - 28,25 грн, максимальный - 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,9 коп и составляет 32,8075 грн. Средний курс продажи упал на 18,75 коп и составляет 33,3445 грн. Минимальный курс покупки для евро составил - 32,5 грн, максимальный - 33 грн. Для продажи минимальный курс - 33,15 грн, максимальный - 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2 коп и составляет 3,343 грн. Средний курс продажи упал на 2,4 коп и составляет 3,807 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками - 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,64 грн. Для продажи минимальный курс - 3,7 грн, максимальный - 4 грн.

Анна Ишутина

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