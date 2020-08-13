Наличные курсы валют: доллар еще подешевел

В четверг, 13 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10,5 коп и составляет 27,321 грн. Курс продажи упал на 5,95 коп – до 27,6480 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный - 27,4 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,3 коп и составляет 32,003 грн. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп и составляет 32,6175 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный - 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,372 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,852 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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