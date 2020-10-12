Наличные курсы валют: евро подорожал, доллар стабилен

В понедельник, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,2 коп и составляет 28,104 грн. Курс продажи вырос на 0,95 коп – до 28,3995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,24 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,2 коп и составляет 32,971 грн. Средний курс продажи вырос на 11,35 коп и составляет 33,5065 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,32 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,332 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,763 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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