Наличные курсы валют: евро вновь подешевел

В четверг, 24 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп и составляет 28,1045 грн. Курс продажи вырос на 2,25 коп – до 28,3425 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,95 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,9 коп и составляет 32,5935 грн. Средний курс продажи упал на 6,7 коп и составляет 33,139 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,2 грн, максимальный – 32,8 грн. Для продажи минимальный курс – 32,9 грн, максимальный – 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,339 грн. Средний курс продажи упал также на 1,1 коп и составляет 3,801 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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