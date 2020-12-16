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Наличные курсы валют: гривня дорожает

16.12.2020, 12:13
Наличные курсы валют: гривня дорожает - Фото
Иллюстративное фото: welcomia/freepik.com

В среду, 16 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,95 коп и составляет 27,6525 грн. Курс продажи упал на 9,15 коп – до 27,9425 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,65 коп и составляет 33,4485 грн. Средний курс продажи упал на 4,7 коп и составляет 33,9805 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,15 грн, максимальный – 33,7 грн. Для продажи минимальный курс – 33,8 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,409 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,856 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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