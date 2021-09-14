Наличные курсы валют по банкам: гривня укрепилась

Во вторник, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником упал на 4,1 коп и составляет 26,5995 грн. Курс продажи упал на 5,55 коп – до 26,817 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,5 грн, максимальный – 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,74 грн, максимальный – 26,98 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 6,35 коп и составляет 31,28 грн. Средний курс продажи снизился на 6,25 коп и составляет 31,688 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,15 грн, максимальный – 31,35 грн. Для продажи минимальный курс – 31,5 грн, максимальный – 31,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей сократился на 0,1 коп и составляет 3,306 грн. Средний курс продажи снизился на 0,3 коп и составляет 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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