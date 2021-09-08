Наличные курсы валют в банках: доллар и евро дешевеют

В среду, 8 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 4,05 коп и составляет 26,655 грн. Курс продажи упал на 4,95 коп – до 26,8785 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,49 грн, максимальный – 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,8 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,9 коп и составляет 31,452 грн. Средний курс продажи упал на 10,15 коп и составляет 31,8505 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,25 грн, максимальный – 31,55 грн. Для продажи минимальный курс – 31,69 грн, максимальный – 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,09 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи снизился на 0,09 коп и составляет 3,746 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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