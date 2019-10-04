Наличный доллар дешевеет

В пятницу, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 35,10 коп и составляет 24,4933 грн. Курс продажи упал на 46,53 коп – до 25,0060 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – 24,71 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,0 коп и составляет 26,7707 грн. Средний курс продажи упал на 43,43 коп до 27,4523. Продать евро дороже можно за 26,95 грн, купить дешевле – за 27,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 3,880 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)