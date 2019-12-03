Наличный доллар дешевеет

Во вторник, 3 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,23 коп и составляет 23,8047 грн. Курс продажи упал на 5,20 коп – до 24,0780 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,88 грн, минимальный курс продажи – 23,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,83 коп и составляет 26,2023 грн. Средний курс продажи вырос на 6,60 коп до 26,6687. Продать евро дороже можно за 26,4 грн, купить дешевле – за 26,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,9 коп и составляет 3,370 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,810 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)