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Наличный доллар дешевеет

28.12.2020, 12:06
Наличный доллар дешевеет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В понедельник, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,35 коп и составляет 28,134 грн. Курс продажи упал на 4,65 коп – до 28,443 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,7 коп и составляет 34,113 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 34,7275 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 34,4 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,405 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,885 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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