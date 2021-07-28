Наличный доллар дешевеет

В среду, 28 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,45 коп и составляет 26,781 грн. Курс продажи упал на 5,5 коп – до 27,003 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,9 грн, максимальный – 27,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,6 коп и составляет 31,556 грн. Средний курс продажи упал на 1,55 коп и составляет 31,9255 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,4 грн, максимальный – 31,65 грн. Для продажи минимальный курс – 31,75 грн, максимальный – 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 3,304 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет – 3,746 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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