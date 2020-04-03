Курс наличного доллара падает пятый день подряд

В пятницу, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 27,07 коп и составляет 27,1653 грн. Курс продажи упал на 26,17 коп – до 27,7627 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,4 грн, максимальный – 28,45 грн.

С понедельника средний наличный курс доллара упал на 86 копеек.

Средний курс покупки евро упал на 50,73 коп и составляет 29,1427 грн. Средний курс продажи упал на 52,2 коп до 30,1210. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,65 грн, максимальный - 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 29,5 грн, максимальный - 31,5 грн. За ушедшую неделю евро в банках подешевел на 1грн 40 копеек.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,059 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,625 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.