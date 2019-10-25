Наличный доллар дорожает, а евро - дешевеет

В пятницу, 25 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,83 коп и составляет 24,8967 грн. Курс продажи вырос на 4,50 коп – до 25,2580 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,09 грн, минимальный курс продажи – 25,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,07 коп и составляет 27,5163 грн. Средний курс продажи упал также на 1,07 коп до 28,0923. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,512 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,956 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,83 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,86 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)