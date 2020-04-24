Курс наличного доллара растет, курс евро снижается

В пятницу, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9,10 коп и составляет 26,9900 грн. Курс продажи вырос на 8,23 коп – до 27,3850 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,18 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,67 коп и составляет 28,8013 грн. Средний курс продажи упал на 5,87 коп до 29,5220 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,45 грн, максимальный - 29,15 грн. Для продажи минимальный курс – 29,3 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 3,104 грн. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп и составляет 3,682 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.