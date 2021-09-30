Наличный доллар дорожает, а евро дешевеет

В четверг, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,85 коп и составляет 26,507 грн. Курс продажи вырос на 0,9 коп – до 26,7115 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный – 26,59 грн. Для продажи минимальный курс – 26,61 грн, максимальный – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,4 коп и составляет 30,67 грн. Средний курс продажи упал на 14,35 коп и составляет 31,075 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,45 грн, максимальный – 30,85 грн. Для продажи минимальный курс – 30,95 грн, максимальный – 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 3,745 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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