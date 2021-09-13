Наличный доллар дорожает: курсы валют по банкам

В понедельник, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей вырос на 3,15 коп и составляет 26,6405 грн. Курс продажи укрепился на 5,5 коп – до 26,8725 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,55 грн, максимальный – 26,72 грн. Для продажи минимальный курс – 26,78 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро подрос на 0,25 коп и составляет 31,3435 грн. Средний курс продажи повысился на 0,5 коп и составляет 31,7505 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,15 грн, максимальный – 31,45 грн. Для продажи минимальный курс – 31,5 грн, максимальный – 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей подрос на 0,1 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи подрос на 0,4 коп и составляет 3,754 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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