Наличный доллар дорожает. Наличные курсы валют

В понедельник, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 13,7 коп и составляет 27,831 грн. Курс продажи вырос на 16,8 коп – до 28,1225 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,05 грн, максимальный – 28,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,7 коп и составляет 33,583 грн. Средний курс продажи вырос на 21,1 коп и составляет 34,097 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,76 грн. Для продажи минимальный курс – 33,95 грн, максимальный – 34,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,434 грн. Средний курс продажи вырос на 2 коп и составляет 3,877 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,82 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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