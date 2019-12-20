Наличный доллар еще больше подешевел

В пятницу, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8,83 коп и составляет 23,1163 грн. Курс продажи упал на 6,80 коп – до 23,4267 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,25 грн, минимальный курс продажи – 23,26 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,87 коп и составляет 25,6213 грн. Средний курс продажи упал на 7,97 коп до 26,0893. Продать евро дороже можно за 25,8 грн, купить дешевле – за 25,89 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,344 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 3,781 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,69 грн.