Наличный доллар еще немного подорожал

В четверг, 22 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,25 коп и составляет 27,1075 грн. Курс продажи вырос на 0,4 коп – до 27,3085 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,24 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,15 коп и составляет 31,855 грн. Средний курс продажи вырос на 5,1 коп и составляет 32,2315 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,09 грн, максимальный – 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет – 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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