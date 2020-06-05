Наличный доллар еще подешевел

В пятницу, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,40 коп и составляет 26,5170 грн. Курс продажи упал на 6,77 коп – до 26,7920 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,65 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,3 коп и составляет 29,6577 грн. Средний курс продажи вырос на 24,77 коп и составляет 30,3003 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,85 грн, максимальный - 30,0 грн. Для продажи минимальный курс – 29,87 грн, максимальный - 30,54 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,296 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,892 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.