Наличный доллар еще подешевел

В среду, 19 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,35 коп и составляет 27,3105 грн. Курс продажи упал на 6,05 коп – до 27,5495 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,36 грн. Для продажи минимальный курс – 27,49 грн, максимальный – 27,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,2 коп и составляет 33,225 грн. Средний курс продажи вырос на 4,5 коп и составляет 33,6615 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,98 грн, максимальный – 33,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33,48 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,798 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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