Наличный доллар подешевел

В четверг, 12 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,6 коп и составляет 26,6955 грн. Курс продажи упал на 1,05 коп – до 26,932 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный – 26,78 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,17 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,95 коп и составляет 31,2435 грн. Средний курс продажи вырос на 1,45 коп и составляет 31,6375 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,38 грн. Для продажи минимальный курс – 31,5 грн, максимальный – 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,9 коп и составляет 3,248 грн. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп и составляет – 3,764 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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