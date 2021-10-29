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Наличный доллар еще подешевел

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 12:09
Наличный доллар еще подешевел - Фото
Фото: depositphotos.com

В пятницу, 29 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,2 коп. и составляет 26,239 грн. Курс продажи упал на 3,15 коп. и составляет 26,459 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,3 грн. Для продажи минимальный курс – 26,35 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,5 коп. и составляет 30,4405 грн. Средний курс продажи вырос на 8,4 коп. и составляет 30,829 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,2 грн, максимальный – 30,6 грн. Для продажи минимальный курс – 30,68 грн, максимальный – 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп. и составляет 3,341 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,796 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – также 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина
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