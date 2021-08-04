Наличный доллар еще подорожал

В среду, 4 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,6 коп и составляет 26,8105 грн. Курс продажи вырос на 2,85 коп – до 27,024 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,88 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,95 коп и составляет 31,6975 грн. Средний курс продажи вырос на 1,45 коп и составляет 32,07 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,94 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,331 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,1 коп и составляет – 3,767 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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