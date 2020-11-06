Наличный доллар еще заметно подешевел

В пятницу, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 21,85 коп и составляет 28,1175 грн. Курс продажи упал на 16,95 коп – до 28,426 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,2 коп и составляет 33,0575 грн. Средний курс продажи вырос на 3,55 коп и составляет 33,574 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,25 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,306 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,755 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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