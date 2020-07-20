Наличный доллар и евро в банках подорожали

В понедельник, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,2 коп и составляет 27,2865 грн. Курс продажи вырос на 13,45 коп – до 27,6195 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,2 грн, максимальный - 27,4 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,4 коп и составляет 30,9215 грн. Средний курс продажи вырос на 26,85 коп и составляет 31,5595 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 30,15 грн, максимальный - 31,25 грн. Для продажи минимальный курс – 31,3 грн, максимальный - 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,12 коп и составляет 3,402 грн. Средний курс продажи вырос на 0,02 коп и составляет 3,889 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4,0 грн.

Александра Шмыкова

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