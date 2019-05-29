Наличный доллар набрал в цене

В среду, 29 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 15,6 коп и составляет 26,3233 грн. Курс продажи вырос на 19,8 коп – до 26,6787 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,53 грн, минимальный курс продажи – 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,77 коп и составляет 29,2790 грн, средний курс продажи вырос на 16,77 коп до 29,8440. Продать евро дороже можно за 29,55 грн, купить дешевле – за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,681 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 4,148 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)