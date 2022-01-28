Наличный доллар начал дешеветь

В пятницу, 28 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,25 коп. и составляет 28,718 грн. Курс продажи упал на 3,55 коп. и составляет 29,0375 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,5 грн, максимальный – 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 28,9 грн, максимальный – 29,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 26,7 коп. и составляет 31,9175 грн. Средний курс продажи упал на 23,85 коп. и составляет 32,4365 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32,18 грн. Для продажи минимальный курс – 32,2 грн, максимальный – 32,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,8 коп. и составляет 3,294 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп. и составляет 3,779 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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