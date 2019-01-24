Наличный доллар начал дорожать

В четверг, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,83 коп до 27,6413 грн. Курс продажи вырос на 3,20 коп – до 27,9550 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи – 27,83 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,27 коп и составляет 31,3103 грн, средний курс продажи вырос на 4,50 коп до 31,8737. Продать евро дороже можно за 31,62 грн, купить дешевле – за 31,75 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,762 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,229 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)