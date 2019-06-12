Наличный доллар начал дорожать

В среду, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11,67 коп и составляет 26,2713 грн. Курс продажи вырос на 13,90 коп – до 26,6443 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,37 грн, минимальный курс продажи – 26,43 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,47 коп и составляет 29,5980 грн. Средний курс продажи вырос на 18,23 коп до 30,1883. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле – за 29,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,671 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,133 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)