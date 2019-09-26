Наличный доллар начал дорожать

В четверг, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,63 коп и составляет 23,9953 грн. Курс продажи вырос на 2,77 коп – до 24,3327 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,1 грн, минимальный курс продажи – 24,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,10 коп и составляет 26,1817 грн. Средний курс продажи упал на 4,67 коп до 26,7300. Продать евро дороже можно за 26,36 грн, купить дешевле – за 26,51 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,404 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,844 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)