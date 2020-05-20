Наличный доллар начал дорожать

В среду, 20 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,63 коп и составляет 26,4633 грн. Курс продажи вырос на 2,77 коп – до 26,7587 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,65 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,77 коп и составляет 28,6437 грн. Средний курс продажи вырос на 8,37 коп до 29,2103 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,25 грн, максимальный - 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 28,95 грн, максимальный - 29,46 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,136 грн. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп и составляет 3,719 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.