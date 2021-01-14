Наличный доллар начал дорожать

В четверг, 14 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,75 коп и составляет 27,9475 грн. Курс продажи вырос на 4,35 коп – до 28,243 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,05 грн. Для продажи минимальный курс – 28,18 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,1 коп и составляет 33,835 грн. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 34,341 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,6 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,15 грн, максимальный – 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,407 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,883 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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