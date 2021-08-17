Наличный доллар начал дорожать

Во вторник, 17 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,4 коп и составляет 26,621 грн. Курс продажи вырос на 4,75 коп – до 26,8585 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный – 26,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,78 грн, максимальный – 27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,9 коп и составляет 31,2405 грн. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп и составляет 31,6345 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,35 грн. Для продажи минимальный курс – 31,47 грн, максимальный – 31,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,283 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет – 3,756 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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