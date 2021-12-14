Наличный доллар начал дорожать. Курсы валют по банкам

Во вторник, 14 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,35 коп и составляет 26,8515 грн. Курс продажи вырос на 4,2 коп и составляет 27,089 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный – 26,94 грн. Для продажи минимальный курс – 27 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,75 коп и составляет 30,172 грн. Средний курс продажи вырос на 2,65 коп и составляет 30,585 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30 грн, максимальный – 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,48 грн, максимальный – 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 3,753 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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