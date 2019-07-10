Наличный доллар начал расти

В среду, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 10,33 коп и составляет 25,5560 грн. Курс продажи вырос на 12,53 коп – до 25,9223 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи – 25,77 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,43 коп и составляет 28,5603 грн. Средний курс продажи вырос на 9,0 коп до 29,1337. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле – за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,635 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 4,104 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,01 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)