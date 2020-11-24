Наличный доллар немного подорожал

Во вторник, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,95 коп и составляет 28,2385 грн. Курс продажи вырос на 1 коп – до 28,5045 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1 коп и составляет 33,2685 грн. Средний курс продажи упал на 0,35 коп и составляет 33,799 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,55 грн. Для продажи минимальный курс – 33,65 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,36 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,813 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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